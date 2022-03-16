Партия Adal заявила о своем присоединении к Amanat

Логотип партии Adal. Изображение: facebook.com/adalpartiasy

В партии Adal заявили о ее присоединении к Amanat (ранее – Nur Otan). Об этом сообщается в официальном Facebook-профиле ликвидируемой партии.

"Сегодня весь мир переживает глобальный экономический и геополитический кризис. Турбулентный период и связанные с ним "новые вызовы" становятся нормой жизни.

Не секрет, что украинско-российский конфликт и последовавший за ним геополитическое противостояние, гуманитарные катаклизмы на территории Европы уже привели к росту доллара, к перестройке логистических коридоров, к переоценке роли энергоносителей. Жесткие санкции, под которыми оказывается Россия, напрямую касаются и нашу страну.

К сожалению, данный конфликт приводит к падению доходов населения и в нашей стране. В условиях больших внешних и внутренних рисков и "тектонических сдвигов" крайне важно объединиться, отодвинув какие-либо противоречия, забыв о полярности взглядов на частные вопросы", – сообщили представители партии.

По их мнению, главным "оружием" в этой ситуации должны стать единение и своевременная и эффективная реакция на все происходящие события.

В партии считают, что идеи, наработки, современный технологический подход партии Adal должны стать серьезной опорой действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву.

"Нам сильно импонирует стиль его работы. Президент "заточен" на перемены и строительство справедливого государства! Озвученные в рамках сегодняшнего послания народу Казахстана политические реформы президента – тому еще одно доказательство.

Но заявить о них – одно, а ее реализация потребует консолидации всего казахстанского общества. Риск того, что они будут тормозиться на всех уровнях, слишком велик. Нельзя скатиться к прошлому, где мы жили по принципу: "Друзьям все, а остальным – по закону", как говорил Касым – Жомарт Кемелевич.

Поэтому, мы хотим принимать самое активное участие в строительстве "Нового Казахстана" и сделать перемены в стране необратимыми!

В связи с этим, сегодня на политсовете партии Adal мы единогласно приняли решение о присоединение к президентской партии Amanat", – сообщили в Adal.

В партии заверили, что их инициативы по повышению доходов населения, разработке карт специализации, методологическая поддержка акимов, работа в рамках законопроектов и другие обязательства, взятые перед членами партии, будут выполнены.

"Мы верим, что после объединения с партией власти наши инициативы получат новый импульс и будут реализованы с пользой для простых граждан по всей стране. Надеемся на поддержку наших соратников, однопартийцев и сторонников партий! Вместе с Amanat мы достигнем большего!" – заявили представители партии.

Напомним, что 1 марта на внеочередном съезде партии Nur Otan с участием Касым-Жомарта Токаева спикер мажилиса Ерлан Кошанов предложил переименовать партию в Amanat. Токаев поддержал это решение.

Позднее исполнительный секретарь партии Nur Otan Асхат Оралов показал новый логотип партии и объяснил причины ее переименования.

2 марта стало известно о перерегистрации партии с новым названием.

Сегодня же, во время своего послания народу Казахстана, президент заявил, что в этом году собирается покинуть пост председателя партии Amanat, а также ввести запрет для должности президента о членстве в партии в период его полномочий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961093-partiya-adal-zayavila-o-svoem-prisoedinenii-k-amanat/