ЧП на КТК: Акчулаков встретился с гендиректором консорциума

Встреча Болата Акчулакова и Николая Горбаня. Фото: cpc-online.ru

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков и генеральный директор КТК Николай Горбань обсудили ход и возможные сроки завершения работ по ремонту систем выносных причальных устройств (ВПУ) Каспийского трубопроводного консорциума.

Сегодня, 18 апреля, в московском офисе КТК состоялась рабочая встреча министра энергетики Казахстана Болата Акчулакова и гендиректора КТК Николая Горбаня, об этом сообщается на сайте издания "Панорама КТК".

В ходе встречи стороны обсудили ход и возможные сроки завершения ремонтных работ на ВПУ, а также вопросы поставок иностранных комплектующих для оборудования и сооружений Морского терминала Консорциума в целях обеспечения безаварийной и ритмичной перевалки нефти.

Николай Горбань отметил, что в 2021 году Морской терминал осуществлял одновременную отгрузку с двух ВПУ 48% эксплуатационного времени в штатном режиме. В остальные периоды отгрузка осуществлялась через одно ВПУ, в зависимости от погодных условий, времени подхода танкеров и плановых ремонтов.

Он также сообщил о порядке и ходе проведения внеплановой выездной проверки объектов КТК Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) для оценки технического состояния производственных объектов КТК, в том числе Морского терминала.

Отмечается, что данная проверка проводится по поручению зампредседателя правительства РФ Виктории Абрамченко для анализа причин повреждений ВПУ-2 и ВПУ-3.

В завершение встречи стороны обсудили актуальные темы международного сотрудничества в области транспортировки энергоресурсов, а также договорились о взаимодействии в области обмена лучшими производственными практиками по вопросам промышленной, экологической безопасности и охраны труда с казахстанскими компаниями, занятыми в области ТЭК.

Ранее уже сообщалось о том, что в Минэнерго Казахстана рассматривают возможность выезда в Россию для оценки последствий аварии на КТК.

Напомним, что 23 марта в результате сильных штормов на Черном море пострадала система Каспийского трубопроводного консорциума. Позже в КТК назвали сроки завершения ремонтных работ выносных причальных устройств номер 2 и 3, которые были повреждены в результате шторма.

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков ранее высказывался том, что если задержатся с ремонтом ВПУ на КТК, то возможны потери в добыче нефти.

Также сообщалось, что власти прорабатывают альтернативные маршруты экспорта нефти после аварии на КТК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1965632-chp-na-ktk-akchulakov-vstretilsya-s-gendirektorom-konsortsiuma/