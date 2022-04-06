"Если задержатся, то потери будут": Глава Минэнерго о ремонте КТК после аварии

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Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков в кулуарах мажилиса прокомментировал вопрос о том, какова ситуация на КТК с отгрузкой казахстанской нефти - ранее на трубопроводном консорциуме произошла авария, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам главы Минэнерго, к этому часу, как и ранее, работает лишь один причал.

"С отгрузкой - один причал рабочий так же. Так же все. 60% где-то мощность отгружается. По остальным, которые на ремонт ставили, причину выяснили. Но бригада не может спуститься из-за шторма. Там в три балла шторм вчера был, водолазы при таком шторме не могут технически спуститься. Вроде по прогнозу обещают, что уляжется погода", - добавил министр.

Акчулаков сообщил также, что, если до 10-15 апреля успеют отремонтировать причалы, то на планы по добыче нефти авария на КТК никак не повлияет.

"Если задержатся на месяц, да, потери будут", - коротко отметил Акчулаков.

Неизменной осталась и его позиция относительно причин аварии на КТК.

"Я политических подвохов там не вижу, это технические вещи, и на СЦК я об этом говорил. Если бы был какой-то акт диверсии или что-то подобное, он (КТК - прим.ред.) бы вообще не работал, логично же. Если он работает на 60% мощности, смысл был такую диверсию устраивать?" - резюмировал Акчулаков.

Напомним, 23 марта из-за сильных штормов пострадала система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), из-за чего экспорт нефти из Казахстана оказался под угрозой.

Из-за аварии погрузка нефти на терминале КТК была полностью остановлена.

Позже стало известно, что власти прорабатывают альтернативные маршруты экспорта нефти после аварии на КТК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1963697-esli-zaderzhatsya-to-poteri-budut-glava-minenergo-o-remonte-ktk-posle-avarii/