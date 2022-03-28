Когда завершат ремонт морских терминалов КТК, ответили в консорциуме

Выносное причальное устройство. Фото: cpc-online.ru

В Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) назвали сроки завершения ремонтных работ выносных причальных устройств номер 2 и 3, которые были повреждены в результате шторма. Об этом сообщается на официальном сайте консорциума.

Указывается, что метеоусловия в акватории Морского терминала КТК позволили провести обследование комплекса оборудования ВПУ-1. По итогам инспекции, причальное устройство признано исправным и пригодным для перевалки нефти.

Отметим, что первые танкеры с нефтью после аварии на КТК были отправлены накануне.

Погрузка через ВПУ-1 осуществляется в штатном режиме, в то время как ВПУ-2 и ВПУ-3 остаются выведенными из эксплуатации.

Перед ремонтом плавучих шлангов ВПУ-3 была осуществлена промывка системы данного устройства.

О начале ремонта в КТК пообещали сообщить дополнительно, так как сейчас погодные условия не позволяют провести соответствующие водолазные операции.

Касательно сроков проведения ремонта, а также дальнейшего обслуживания Морского терминала в консорциуме сообщили следующее:

ремонтные работы на ВПУ-2 и ВПУ-3 ориентировочно продлятся не менее 3-4 недель;

оперативный аварийный запас наиболее важного оборудования формируется.

Остается неопределенной ситуация с дальнейшей поставкой необходимых для устойчивой работы запасных частей и оборудования.

Подчеркивается, что основные иностранные поставщики комплектующих – компании Imodco, Blue Water и Gall Thomson Environmental Ltd. – уже заявили АО "КТК-Р", что отказываются от дальнейшего сотрудничества и отменяют все запланированные ранее поставки, несмотря на авансовую оплату со стороны КТК в полном объеме еще в декабре 2021 года.

Совет директоров КТК обсудил чрезвычайную ситуацию и наметил меры по ее локализации.

Напомним, что 23 марта экспорт нефти из Казахстана оказался под угрозой из-за шторма: пострадала система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Позже Минэнерго РК Болат Акчулаков исключил вероятность диверсии на КТК. Также в ведомстве заявили, что из-за этой аварии может произойти сокращение добычи нефти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1962481-kogda-zavershat-remont-morskih-terminalov-ktk-otvetili-v-konsortsiume/