Минэнерго рассматривает возможность выезда в Россию для оценки последствий аварии на КТК

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Глава Минэнерго Болат Акчулаков в кулуарах правительства высказался о ситуации на КТК - авария в Черном море на объекте, через который экспортируется нефть Казахстана, произошла 22 марта, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр заверил, что его ведомство держит ситуацию на контроле.

"Мы пытаемся каждый день держать связь с нашими коллегами (из России - прим.ред.). Пока до сих пор идет ссылка с их стороны на то, что погодные условия не позволяют пока спуститься ремонтным бригадам под воду.

Достоверность информации… вы знаете, что мы физически там не находимся, это все-таки юрисдикция не Казахстана. Поэтому мы ждем до 15 апреля. А потом уже, думаю, все-таки коллег своих отправить или, может быть, мы сами съездим для определения перспектив на месте. Но пока ждем до 15 апреля", - сообщил он.

Между тем, по его словам, если в течение апреля ремонт на КТК закончится, то казахстанской экономике не грозят большие потери.

"Но если затянется дальше, на май, то, наверное, это будет уже ощутимо. Насколько я понимаю, они определили все повреждения и все, что необходимо, но информации о том, что водолазы и рабочие бригады спустились, у нас нет.

Сейчас, когда КТК работает на 60% мощности, в принципе, не такие серьезные идут потери. Но если за май перевалит ремонт, то потери могут быть по 1 млн тонн за месяц", - заявил министр.

Напомним, 22 марта из-за сильных штормов пострадала система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), из-за чего экспорт нефти из Казахстана оказался под угрозой.

Из-за аварии погрузка нефти на терминале КТК была полностью остановлена.

Позже стало известно, что власти прорабатывают альтернативные маршруты экспорта нефти после аварии на КТК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1964622-minenergo-rassmatrivaet-vozmozhnost-vyezda-v-rossiyu-dlya-otsenki-posledstviy-avarii-na-ktk/