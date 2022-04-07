Токаев поблагодарил экс-акимов трех областей
Касым-Жомарт Токаев выразил признательность троим теперь уже бывшим акимам Жамбылской, Кызылординской и Атырауской областей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента Казахстана.
"Президент Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Махамбету Досмухамбетову, Бердибеку Сапарбаеву, Гульшаре Абдыкаликовой за работу на должностях акимов Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областей", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 7 апреля, акимом Жамбылской области был назначен Нуржан Нуржигитов. Он сменил на этом посту Бердибека Сапарбаева, который работал с февраля 2020 года.
Главой Кызылординской области вместо Гульшары Абдыкаликовой стал Нурлыбек Налибаев, который ранее был заведующим отделом регионального развития Канцелярии премьер-министра РК.
Должность акима Атырауской области занял бывший министр труда и социальной защиты населения Казахстана Серик Шапкенов. До этого регион возглавлял Махамбет Досмухамбетов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1964019-tokaev-poblagodaril-eks-akimov-treh-oblastey/