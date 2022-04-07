Токаев поблагодарил экс-акимов трех областей

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность троим теперь уже бывшим акимам Жамбылской, Кызылординской и Атырауской областей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента Казахстана.

"Президент Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Махамбету Досмухамбетову, Бердибеку Сапарбаеву, Гульшаре Абдыкаликовой за работу на должностях акимов Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областей", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 7 апреля, акимом Жамбылской области был назначен Нуржан Нуржигитов. Он сменил на этом посту Бердибека Сапарбаева, который работал с февраля 2020 года.

Главой Кызылординской области вместо Гульшары Абдыкаликовой стал Нурлыбек Налибаев, который ранее был заведующим отделом регионального развития Канцелярии премьер-министра РК.

Должность акима Атырауской области занял бывший министр труда и социальной защиты населения Казахстана Серик Шапкенов. До этого регион возглавлял Махамбет Досмухамбетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1964019-tokaev-poblagodaril-eks-akimov-treh-oblastey/