Махамбет Досмухамбетов. Фото: facebook.com/m.dosmukhambetov.online

Махамбет Досмухамбетов освобожден от должности акима Атырауской области. Соответствующий Указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев. Текст опубликован на официальном сайте Акорды.

"Указом главы государства Досмухамбетов Махамбет Джолдасгалиевич освобожден от должности акима Атырауской области", - говорится в официальном сообщении.

Махамбет Досмухамбетов родился 25 декабря 1960 года в Гурьеве (ныне Атырау).

Трудовой путь начал в 1983 году после окончания Московского института нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина по специальности "геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, горный инженер".

В разные годы работал геологом, занимал руководящие посты в "Казахойл", "КазМунайГаз", "Мангистаумунайгаз", "Эмбамунайгаз".

В 2016-2019 годах был первым вице-министром энергетики Казахстана.

С декабря 2019 года работал акимом Атырауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1964014-mahambet-dosmuhambetov-osvobozhden-ot-dolzhnosti-akima-atyrauskoy-oblasti/