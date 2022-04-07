Нурлыбек Налибаев. Фото: primeminister.kz

Назначен новый аким Кызылординской области. Им стал Нурлыбек Налибаев. Указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Текст опубликован на официальном сайте Акорды.

"Назначить Налибаева Нурлыбека Машбековича акимом Кызылординской области", - говорится в тексте сообщения.

Нурлыбек Налибаев родился в 1976 году в Кызылординской области. Окончил Казахский государственный аграрный университет и Казахский гуманитарно-юридический университет.

Докторант Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

Трудовую деятельность начал в 1997-1998 годы экспертом по нефти и нефтяной продукции.

В 1998-2005 годах занимал руководящие должности в частных коммерческих структурах.

Затем работал заместителем, первым заместителем акима Кызылорды, руководителем аппарата акима Кызылординской области, акимом Шиелийского района и Кызылорды.

С апреля 2021 года по настоящее назначение был заведующим отделом регионального развития Канцелярии премьер-министра РК.

На посту акима Кызылординской области он сменил Гульшару Абдыкаликову.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1963950-naznachen-novyy-akim-kyzylordinskoy-oblasti/