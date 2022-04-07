Серик Шапкенов назначен акимом Атырауской области

Серик Шапкенов. Фото: primeminister.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о назначении Серика Шапкенова акимом Атырауской области. Текст документа опубликован на официальном сайте Акорды.

"Назначить Шапкенова Серика Жамбуловича акимом Атырауской области, освободив от должности Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан", - указывается в тексте.

Серик Шапкенов родился в 1979 году в Западно-Казахстанской области. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет по специальности "экономист-математик".

Трудовую деятельность начал в 2000 году преподавателем в Западно-Казахстанском государственном университете.

В разные годы работал в структуре аппарата акима Западно-Казахстанской области.

С августа 2012 года по январь 2015 года был первым заместителем акима Западно-Казахстанской области.

С января 2015 года по июль 2016 года работал государственным инспектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК.

С июля 2016 года по июнь 2018 года возглавлял Атырау.

С июня 2018 года по июнь 2020 года занимал должность первого заместителя акима Атырауской области.

С июня 2020 года по январь 2021 года работал вице-министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

С января 2021 года до настоящего назначения был министром труда и социальной защиты РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1964013-serik-shapkenov-naznachen-akimom-atyrauskoy-oblasti/