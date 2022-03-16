Токаев проведет отдельное совещание с акимами

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Касым-Жомарт Токаев после своего выступления в парламенте решил провести отдельное совещание с акимами областей и городов республиканского значения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК "Борт N1".

"После сегодняшнего своего особого послания народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил собрать в Акорде всех акимов областей и городов республиканского значения для проведения с ними отдельного совещания", – сообщили в пресс-службе президента.

Подробности данного мероприятия пообещали предоставить позже.

Напомним, что сегодня, 16 марта, президент Казахстана выступил с посланием народу страны на совместном заседании палат парламента.

В ходе своего выступления Токаев заявил, что Алматинскую область разделят на две области.

Позже аким Алматинской области Канат Бозумбаев сообщил, что решение главы государства стало для него новостью. Однако он затруднился сказать, какие районы перейдут в Жетысускую область, а какие – останутся в Алматинской.

Вместе с этим Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана объявил о создании еще двух новых областей – Абайской и Улытауской. Они будут располагаться на территориях современных Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей.

С полным текстом сегодняшней речи президента можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961097-tokaev-provedet-otdelnoe-soveschanie-s-akimami/