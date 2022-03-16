Аким Алматинской области прокомментировал разделение региона

Канат Бозумбаев. Фото: gov.kz

Аким Алматинской области Канат Бозумбаев прокомментировал разделение региона, передает NUR.KZ.

"Для меня это тоже стало новостью. Надо смотреть, какие районы перейдут в ту или иную область, но с точки зрения управляемости станет легче", - поделился Канат Бозумбаев.

Напомним, ранее сообщалось, что Алматинскую область разделят на две - Жетысускую и Алматинскую. Талдыкорган станет областным центром Жетысуской области.

Кроме того, президент отметил, что, если народ предложит дать имя Кунаева городу Капшагай, то глава государства поддержит это предложение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961015-akim-almatinskoy-oblasti-prokommentiroval-razdelenie-regiona/