Аким Алматинской области прокомментировал разделение региона
Аким Алматинской области Канат Бозумбаев прокомментировал разделение региона, передает NUR.KZ.
"Для меня это тоже стало новостью. Надо смотреть, какие районы перейдут в ту или иную область, но с точки зрения управляемости станет легче", - поделился Канат Бозумбаев.
Напомним, ранее сообщалось, что Алматинскую область разделят на две - Жетысускую и Алматинскую. Талдыкорган станет областным центром Жетысуской области.
Кроме того, президент отметил, что, если народ предложит дать имя Кунаева городу Капшагай, то глава государства поддержит это предложение.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961015-akim-almatinskoy-oblasti-prokommentiroval-razdelenie-regiona/