Токаев выступил с посланием народу Казахстана (видео)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Telegram-канал "Борт N1"

Сегодня, 16 марта, президент Казахстана выступил с посланием народу страны на совместном заседании палат парламента, передает корреспондент NUR.KZ.

Как ранее сообщал пресс-секретарь Токаева Берик Уали, сегодняшнее послание президента посвящено реализации новой программы политических реформ и ряда социально-экономических мер, которые предстоит осуществить в ближайшее время.

Помимо пакета реформ в мартовском послании глава государства озвучил предварительные итоги расследования январских событий.

Напомним, 11 марта спикер мажилиса созвал совместное заседание палат парламента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1960766-tokaev-vystupaet-v-parlamente-s-poslaniem-narodu-kazahstana-onlayn/