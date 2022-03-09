Законы, указы и рабочие поездки: что успел сделать Токаев в феврале (видео)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Телерадиокомплекс президента Казахстана в своем официальном Telegram-канале рассказал об итогах рабочего месяца главы государства.

За февраль Касым-Жомарт Токаев подписал 3 закона, 20 распоряжений, а также 9 указов.

Также президент совершил 3 рабочие поездки.

Напомним, что в феврале глава государства посетил Пекин, принял участие в церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр.

Также Токаев побывал в Москве, где переговорил с президентом России Владимиром Путиным. 11 февраля, Касым-Жомарт Токаев прибыл в Казань. Там он встретился с главой Татарстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1959878-zakony-ukazy-i-rabochie-poezdki-chto-uspel-sdelat-tokaev-v-fevrale-video/