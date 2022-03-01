Почти 200 офицеров запаса призовут на воинскую службу в Казахстане

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Глава казахстанского правительства Алихан Смаилов подписал постановление о призыве офицеров запаса на воинскую службу. Содержание документа раскрывается на официальном сайте премьера.

"В соответствии со статьей 32 Закона Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года "О воинской службе и статусе военнослужащих" правительство Республики Казахстан постановляет:

Призвать в установленном законодательством порядке в 2022 году на воинскую службу сроком на два года офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава в количестве согласно приложению к настоящему постановлению", – говорится в тексте постановления.

В приложении к постановлению говорится, что количество призываемых в Вооруженные силы РК составит 150, в погранслужбу – еще 40.

Таким образом, общее число призывников составит 190 человек.

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования, то есть, 11 марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958660-pochti-200-ofitserov-zapasa-prizovut-na-voinskuyu-sluzhbu-v-kazahstane/