Почему усиливают казахстанскую армию, рассказали в Минобороны

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Вице-министр обороны Султан Камалетдинов в кулуарах сената прокомментировал вопрос о том, почему сейчас усиливается армия и принято решение о покупке новых систем вооружения, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, почему усиливается армия, проводятся учения и призываются офицеры запаса.

В ответ Камалетдинов заявил, что Вооруженные силы не могут находиться в бездействии.

"Это их основное назначение - быть в готовности к отражению любой агрессии. Поэтому проводятся занятия, различные учения.

Тем более в этот период идет слаживание рот, батальонов, поэтому перемещение техники по территории Казахстана предусматривает", - ответил вице-министр.

Он также напомнил, что вчера Токаев провел совещание, в ходе которого поставил ряд задач по модернизации наших Вооруженных сил.

"Предусматривается приобретение новых систем вооружения, которые запланированы согласно гособоронзаказа. Будет приобретаться техника бронетанкового, ракетно-артиллерийского вооружения, для военно-морских сил, для сил воздушной обороны", - добавил Камалетдинов.

Вице-министр также подтвердил, что вышло постановление правительства о призыве на срочную воинскую службу офицеров запаса.

"Действительно, вышло постановление правительства о призыве на срочную воинскую службу офицеров запаса: 190 человек. Из них 150 идут в Вооруженные силы РК.

Среди них, действительно, имеется некомплект, особенно в низших звеньях управления командного состава, и это специалисты узкие. В первую очередь большая часть составляет медики, есть связисты, специалисты в IT-технологиях и другие", - пояснил спикер.

При этом он напомнил, что сейчас Министерство обороны прорабатывает законопроект, в котором будут предусмотрены различные льготы и преференции в первую очередь для срочной воинской службы.

В нем будут рассмотрены вопросы предоставления таких льгот, как кредитные каникулы, предоставление возможности поступления в учебные заведения с дополнительными баллами и другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1959073-pochemu-usilivayut-kazahstanskuyu-armiyu-rasskazali-v-minoborony/