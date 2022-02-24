Нацбанк Казахстана повышает базовую ставку до 13,5 процента

Иллюстративное фото: пресс-служба Нацбанка РК

Базовую ставку в Казахстане решено повысить до 13,5% с процентным коридором +/-1 п.п. Об этом говорится в информационном сообщении на официальном сайте Нацбанка.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял внеочередное решение о повышении базовой ставки до 13,5% с процентным коридором +/-1 п.п", – сообщили в НБ.

Отмечается, что решение вступает в силу 24 февраля, то есть сегодня.

Напомним, в последний раз базовая ставка была повышена в прошлом месяце. Тогда она была установлена на уровне 10,25% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1957660-natsbank-kazahstana-povyshaet-bazovuyu-stavku-do-135-protsenta/