Чехия приостановила работу консульств России и выдачу виз россиянам

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Власти Чехии приняли решение о приостановке деятельности части российских консульств, а также постановили временно прекратить выдачу виз гражданам РФ.

Как пишет РИА Новости, чешский премьер Петр Фиала сообщил о решении правительства страны отозвать разрешения на деятельность генконсульств России в городах Карловы Вары и Брно.

По словам политика, в кабмине также постановили временно прекратить деятельность генконсульств Чехии в городах Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Также премьер-министр сообщил, что чешские власти решили приостановить выдачу виз гражданам РФ.

Напомним, недавно президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации, в котором осудил действия России в Украине и высказал поддержку Владимиру Зеленскому.

Кроме того, президент Турции назвал недопустимыми действия России в Украине. С осуждением российской военной операции выступили и в Израиле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957794-chehiya-priostanovila-rabotu-konsulstv-rossii-i-vydachu-viz-rossiyanam/