"Все несли вещи, я тоже взял": задержанные за беспорядки и мародерство дали интервью в Шымкенте

Беспорядки в Шымкенте. Кадр из видео: ДП Шымкента

В следственном изоляторе Шымкента сегодня находятся около 700 человек, больше сотни из них задержаны во время январских событий. Подозреваемые в мародерстве и участии в массовых беспорядках дали интервью журналистам Otyrar.kz.

Один из задержанных, которому почти 50 лет, зарабатывал частным извозом. В ночь с 5 на 6 января таксовал. На одной из улиц Шымкента к нему в машину сели трое парней и попросили отвезти к акимату.

"По дороге начали говорить мне, чтобы тоже вышел на митинг, что вот ситуация такая у нас в стране, хватит молчать и сидеть. После на машине проехали в самую гущу, там было очень много людей и начались хлопки, драка. Я позже ушел оттуда.

Это моя ошибка была, что я туда поехал и вообще полез. Дома у меня дети и жена, я их сильно подвел. Я не знаю теперь, как сложится моя жизнь. Это просто ужасно, я только осознаю, что нужно было ехать домой", - рассказывает задержанный.

Мужчину вычислили по номеру авто и задержали в середине января. Ему вменяют статью за участие в незаконном митинге.

Другой арестант находится в СИЗО по подозрению в краже. Во время беспорядков он и его друзья вынесли смартфоны из разбитого магазина.

"Во время митинга все крушили, мы вышли с пацанами в магазин и увидели, что все несут разные вещи. Тогда и я взял смартфоны из магазина, они валялись на полу. Не знаю, зачем взял, молодой и глупый. Я осознал свою вину, прошу меня простить. Там все брали, я тоже решил взять", - рассказывает парень.

Многие задержанные утверждают, что оказались в толпе случайно. Кто-то пошел в магазин, другой искал друга или брата.

"Я не думал, что так произойдет. Я очень сожалею и обращаюсь ко всем - не совершайте ошибок. У меня дома маленький сын остался, он каждый день звонит на мой телефон, а он выключен. У меня сердце разрывается, мне очень плохо. А когда я включу свой телефон? Когда я увижу и смогу быть со своей семьей? Это ужасно! Лучше бы дома сидел, чем тут", - говорит еще один задержанный.

Другой, не сдерживая слез, рассказывает, что каждый день молится, чтобы его выпустили. В ту ночь он был в толпе, зачем туда пошел, сказать не может.

"За что мы туда шли? Что хотели? Я не могу сказать. Сначала, да, было все мирно, а потом я не могу понять, что произошло. Я так хочу к своей семье, этот митинг не стоил таких жертв и потерь, ну за что мы боролись, и на что напоролись? Простите меня", - говорит мужчина.

При этом все арестанты уверяют, что давления со стороны следствия на них нет и в СИЗО их никто не избивает.

Напомним, ранее полиция озвучила хронологию беспорядков в Шымкенте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956920-vse-nesli-veschi-ya-tozhe-vzyal-zaderzhannye-za-besporyadki-i-maroderstvo-dali-intervyu-v-shymkente/