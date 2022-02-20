"Ударили железкой в шею": полицейский рассказал о январских событиях в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Участковый инспектор полиции УП Ауэзовского района Газиз Нургалымов рассказал о событиях "Трагического января" в Алматы, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

В начале января во время массовых беспорядков в Алматы многие сотрудники полиции и военнослужащие получили тяжелые травмы, некоторые и вовсе лишились жизни.

Газиз Нургалымов в органах внутренних дел работает с 2014 года. Во время беспорядков в мегаполисе он оказался тяжело ранен. Старший лейтенант полиции остался в окружении агрессивно настроенной толпы.

"Ударили железкой в шею", - вспомнил Нургалымов.

Сейчас полицейский находится на лечении в одной из городских больниц.

Корреспонденту медиа-портала Газиз рассказал, что с детства мечтал стать полицейским. Он всегда готов служить во благо народа.

"После выписки из больницы хочу продолжить свою работу”, – сказал полицейский.

В ходе пресечения попытки государственного переворота 3037 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии получили различные ранения.

На сегодняшний день 107 из них находятся на лечении с тяжкими ранениями. В результате беспорядков погибли 8 сотрудников органов внутренних дел.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956976-udarili-zhelezkoy-v-sheyu-politseyskiy-rasskazal-o-yanvarskih-sobytiyah-v-almaty/