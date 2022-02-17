Токаев ответил на вопрос о расследовании январских событий

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью на телеканале "Qazaqstan" ответил на вопрос о предварительных итогах расследования январских событий, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сейчас проводится масштабное расследование. Генеральная прокуратура регулярно публикует точную и достоверную информацию. Пока преждевременно делать какие-либо выводы", – сказал глава государства.

Он сообщил, что это очень сложная работа.

"Следственные действия ведутся в закрытом режиме, поскольку это очень ответственное дело. Расследование займет определенное время. Думаю, уже скоро наши граждане обязательно получат ответы на волнующие их вопросы. Вся информация будет опубликована. Мы не будем ничего скрывать от народа. Пока могу сказать лишь одно: была реальная угроза безопасности наших граждан и целостности страны", – резюмировал он.

Ранее в ходе интервью президент назвал возможную причину, по которой произошли беспорядки в Алматы, и отметил, что информация о задержании невиновных граждан в – ложная.

Также Токаев прокомментировал прекращение ряда полномочий Назарбаева. Он подчеркнул, что раньше принимались законы касательно пожизненных должностей, но сейчас они не нужны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1956667-tokaev-otvetil-na-vopros-o-rassledovanii-yanvarskih-sobytiy/