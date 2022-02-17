"Преобразования могли затронуть их интересы": причину восстаний против власти назвал Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев в интервью на телеканале "Qazaqstan" назвал причину, по которой произошли беспорядки в Алматы – погромщики и бандиты пошли против власти, президента и реформ, передает корреспондент NUR.KZ.

"Дело в том, что заговорщики хотели повернуть вспять курс реформ. Они выступили против президента, потому что преобразования могли затронуть их личные интересы.

Между тем, основная цель реформ – построение справедливого общества, демонополизация, осуществление политической трансформации, ускорение экономического развития страны.

Это в полной мере отвечает чаяниям наших граждан. Поэтому мы никуда не свернем с намеченного пути и продолжим реформы", – заявил Токаев.

Кроме того, президент заявил, что в Алматы не задерживали невиновных граждан. Он отметил, что нельзя называть террористов и бандитов героями.

Также он ответил на вопрос о том, почему первое интервью после январских событий дал на русском языке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1956663-preobrazovaniya-mogli-zatronut-ih-interesy-prichinu-vosstaniy-protiv-vlasti-nazval-tokaev/