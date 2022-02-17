Токаев о беспорядках в Алматы: Нельзя называть террористов и бандитов героями и батырами

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев в интервью на телеканале "Qazaqstan" заявил, что информация о задержании в Алматы невиновных граждан – ложная. По его мнению, нельзя называть террористов и бандитов героями и батырами, передает корреспондент NUR.KZ.

"Определенные люди распространяют ложную информацию о том, что мы задерживаем невиновных граждан. Но мы не должны забывать о том, что среди задержанных есть террористы и преступники.

Посудите, тысячи людей вышли громить город, совершали теракты, а потом вдруг все они оказались обычными мирными гражданами. Разве можно поверить в это?

Нельзя называть террористов и бандитов народными героями и батырами. Это совершенно неверное видение, не соответствующее действительности", – заявил Токаев.

Глава государства добавил, что, соглашаясь с подобными утверждениями, мы "вновь откроем дорогу преступникам и бандитам". По мнению Токаева, спешить с выводами нельзя – должно быть проведено тщательное расследование по событиям в Алматы.

Также, на вопрос о пытках среди задержанных, Касым-Жомарт Токаев отметил, что к работе приступила общественная комиссия, которая изучает ход расследований по каждому делу.

Кроме того, президент ответил на вопрос о предварительных итогах расследования январских событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1956664-tokaev-o-besporyadkah-v-almaty-nelzya-nazyvat-terroristov-i-banditov-geroyami-i-batyrami/