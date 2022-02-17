Токаев прокомментировал прекращение ряда полномочий Назарбаева

Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев. Фото: NUR.KZ

Касым-Жомарт Токаев в интервью на телеканале "Qazaqstan" прокомментировал поправки в закон "О Первом Президенте", которые прекращают пожизненное председательство Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и АНК, передает корреспондент NUR.KZ.

Касательно пожизненных должностей, Токаев ответил – ранее такие законы принимались, но сейчас они не нужны.

"Об этом надо говорить прямо. Я считаю, что не нужно принимать такие законы в будущем.

В прошлом были недостатки, но это наша история. Долг каждого из нас – учиться у истории. Наша цель – думать о будущем нашей страны, заботиться о подрастающем поколении", - заявил президент.

Также в интервью Токаев ответил, не жалеет ли он о написании книги, посвященной деятельности Нурсултана Назарбаева.

Кроме того, в ходе интервью президент прокомментировал вопрос о том, будет ли он участвовать в следующих выборах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1956677-tokaev-prokommentiroval-prekraschenie-ryada-polnomochiy-nazarbaeva/