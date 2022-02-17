Задержаны подозреваемые в нападении на оружейный магазин во время беспорядков в Алматы

Фото: ДП на транспорте МВД РК

В Капшагае задержали соучастников нападения на оружейный магазин во время массовых беспорядков в Алматы. Об этом сообщил начальник Департамента полиции на транспорте МВД РК Онал Бекиев, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Онал Бекиев рассказал, что 9 февраля сотрудниками транспортной полиции в одной из съемных квартир Капшагая задержаны двое жителей Алматинской области.

Фото: ДП на транспорте МВД РК

Их подозревают в нападении на оружейный магазин во время массовых беспорядков в Алматы и хищении 18 единиц огнестрельного оружия. Вещественные доказательства изъяты.

Фото: ДП на транспорте МВД РК

"Ранее транспортными полицейскими был задержан 32-летний их подельник. В отношении указанных лиц следственным судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - пояснил начальник ДП на транспорте.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Отметим, что после январских событий стали задерживать участников погромов и подозреваемых в нападении на оружейные магазины в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956628-zaderzhany-podozrevaemye-v-napadenii-na-oruzheynyy-magazin-vo-vremya-besporyadkov-v-almaty/