Какие поручения Токаева успело выполнить правительство за 3 недели

Премьер-министр Алихан Смаилов на расширенном заседании правительства с президентом рассказал, какие ключевые поручения главы государства кабмин успел исполнить, передает корреспондент NUR.KZ.
Смаилов заявил, что из 108 поручений Касым-Жомарта Токаева исполнено 44.
Среди выполненных поручений премьер-министр перечислил следующие:
- принят и реализуется план оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации,
- создан Совет отечественных предпринимателей при правительстве,
- увеличена продолжительность периода участия и размер оплаты труда по проектам "Молодежная практика" и "Первое рабочее место",
- приняты меры по повышению боевой готовности и оснащенности, поддержанию морального духа сотрудников силовых структур,
- проведены мероприятия по укреплению материально-технического обеспечения подразделений органов внутренних дел,
- обеспечена достойная материальная поддержка семьям погибших сотрудников полиции и ВС,
- стабилизирована работа коммунальных служб, общественного транспорта, объектов социальной инфраструктуры и торговли,
- обеспечена полная готовность подразделений к ликвидации последствий чрезвычайных происшествий,
- разработаны правила назначения и осуществления выплат отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилфонде.
Также Смаилов назвал цели программы действий правительства Казахстана, состоящие из 8 пунктов.
Среди них:
- обеспечение макроэкономической стабильности,
- диверсификация экономики и создание рабочих мест,
- принятие политики, стимулирующей инвестиции, конкуренцию, предпринимательство и МСБ,
- уменьшение доли государства в экономике,
- решение вопросов трудоустройства,
- обеспечение равного доступа к качественному образованию и здравоохранению,
- модернизация системы госуправления,
- обеспечение безопасности граждан и предпринимателей.
Напомним, 11 января на онлайн-заседании мажилиса президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что у нового премьер-министра Алихана Смаилова есть 3 недели на подготовку нового плана на 2022 год для правительства Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1955065-kakie-porucheniya-tokaeva-uspelo-vypolnit-pravitelstvo-za-tri-nedeli/