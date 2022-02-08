Какие поручения Токаева успело выполнить правительство за 3 недели

Здание правительства Казахстана. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Алихан Смаилов на расширенном заседании правительства с президентом рассказал, какие ключевые поручения главы государства кабмин успел исполнить, передает корреспондент NUR.KZ.

Смаилов заявил, что из 108 поручений Касым-Жомарта Токаева исполнено 44.

Среди выполненных поручений премьер-министр перечислил следующие:

принят и реализуется план оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации,

создан Совет отечественных предпринимателей при правительстве,

увеличена продолжительность периода участия и размер оплаты труда по проектам "Молодежная практика" и "Первое рабочее место",

приняты меры по повышению боевой готовности и оснащенности, поддержанию морального духа сотрудников силовых структур,

проведены мероприятия по укреплению материально-технического обеспечения подразделений органов внутренних дел,

обеспечена достойная материальная поддержка семьям погибших сотрудников полиции и ВС,

стабилизирована работа коммунальных служб, общественного транспорта, объектов социальной инфраструктуры и торговли,

обеспечена полная готовность подразделений к ликвидации последствий чрезвычайных происшествий,

разработаны правила назначения и осуществления выплат отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилфонде.

Также Смаилов назвал цели программы действий правительства Казахстана, состоящие из 8 пунктов.

Среди них:

обеспечение макроэкономической стабильности,

диверсификация экономики и создание рабочих мест,

принятие политики, стимулирующей инвестиции, конкуренцию, предпринимательство и МСБ,

уменьшение доли государства в экономике,

решение вопросов трудоустройства,

обеспечение равного доступа к качественному образованию и здравоохранению,

модернизация системы госуправления,

обеспечение безопасности граждан и предпринимателей.

Напомним, 11 января на онлайн-заседании мажилиса президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что у нового премьер-министра Алихана Смаилова есть 3 недели на подготовку нового плана на 2022 год для правительства Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1955065-kakie-porucheniya-tokaeva-uspelo-vypolnit-pravitelstvo-za-tri-nedeli/