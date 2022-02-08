Токаев озвучил, где фонд "Самрук-Казына" не достиг результатов

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

На расширенном онлайн-заседании правительства Касым-Жомарт Токаев высказался касательно работы фонда "Самрук-Казына" - на заседании также присутствовал глава фонда Алмасадам Саткалиев, который выступил с докладом, передает корреспондент NUR.KZ.

Токаев заявил, что через 10 дней вопрос касательно фонда "Самрук-Казына" будет поднят снова.

"Я в своем выступлении на заседании мажилиса обратил внимание на необходимость очень серьезной структурной перестройки фонда.

Хотел бы обратить особое внимание на следующие моменты: во-первых, прозрачность государственных закупок. Я говорю об этом уже третий год. Пока серьезных результатов здесь не достигнуто", – заявил президент.

Между тем Алмасадам Саткалиев глава фонда "Самрук-Казына" пообещал Токаеву продолжать сокращать работников.

Недавно в "Самрук-Казына" сообщили о сокращении половины штатных сотрудников.

Напомним, что Токаев еще 11 января говорил о том, что сохраняются вопросы по поводу прозрачности закупок фонда "Самрук-Казына".

Ранее президент заявлял – если Саткалиев не справится с реформированием "Самрук-Казына", "вместе с фондом он уйдет в небытие".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1955054-tokaev-ozvuchil-gde-fond-samruk-kazyna-ne-dostig-rezultatov/