Токаев о забастовках в Магистау: Если нужно – опять отправить в область спецкомиссию

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства высказался о протестах в Мангистауской области – он заявил, что в случае необходимости в регион нужно снова направить спецкомиссию, передает корреспондент NUR.KZ.

"Для решения проблем протестующих граждан правительство и фонд "Самрук-Казына" должны тесно работать. Если нужно, надо опять отправить в Мангистаускую область специальную правительственную комиссию", - заявил Токаев.

Президент добавил, что все требования работников надо внимательно изучить.

"Их законные интересы должны соблюдаться. Нужно выстраивать конструктивный диалог между профсоюзами и владельцами компаний. Принятые решения нужно правильно разъяснять до простых работников", - сказал Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1955122-tokaev-o-zabastovkah-v-magistau-esli-nuzhno-opyat-otpravit-v-oblast-spetskomissiyu/