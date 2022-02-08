Раздавали арматуру участникам беспорядков: шестерых подозреваемых задержали в Алматы

Задержанные мужчины. Кадр из видео: polisia.kz

Во время январских протестов в Алматы несколько человек раздавали участникам беспорядков отрезанные пруты арматуры. Эти действия попали на видео. Полицейским удалось задержать подозреваемых, сообщается на официальном сайте МВД РК Polisia.kz.

Как сообщает Управление по противодействию экстремизму ДП Алматы, полицейским удалось задержать шестерых мужчин в возрасте от 20 до 24 лет. Их подозревают в том, что они раздавали арматуру участникам массовых беспорядков в городе.

Полицейскими установлено, что отрезки металлической арматуры были заготовлены в ночь с 4 на 5 января в одном из домов микрорайона Шанырак. Сообщается, что злоумышленники нарезали прутья длиной 70 сантиметров, а на следующий день раздавали их людям на улице.

Этот процесс был снят на видео очевидцами. На кадрах заметно как "Газель" медленно движется по улице. К машине подходят люди, а из открытого кузова мужчины раздают арматуру.

"Действо происходило по проспекту Толе би в восточном направлении. Участники противоправных действий установлены и задержаны.

Они признались, что намеренно всю ночь готовили металлические прутья, чтобы раздать их участникам беспорядков для нанесения телесных повреждения силам правопорядка", – сообщил замначальника алматинского департамента полиции Берик Абильбеков.

Отмечается, что сейчас задержанные находятся под стражей. В отношении мужчин заведено уголовное дело по статье 272 части 2 "Участие в массовых беспорядках".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955117-razdavali-armaturu-uchastnikam-besporyadkov-shesteryh-podozrevaemyh-zaderzhali-v-almaty/