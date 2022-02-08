Токаев: Деньги, которые казахстанцы могли бы тратить на себя, утекают в карманы посредников

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Facebook.com/Berik Uali

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил правительству с посредниками, которым казахстанцы платят при получении различных услуг, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава государства указал на комиссии и тарифы различных посредников монопольных операторов, ненужных агентов.

"Но вопрос: кто платит за их услуги? Конечно, потребитель платит. И виной тому принятые законы и постановления. То есть, в основе лежат нормативно-правовые акты, при принятии которых госорганы руководствовались интересами отдельных компаний, а не интересами общества.

Средства, которые казахстанцы могли бы тратить на себя, утекают в карманы этих компаний. Поэтому правительству поручается обратить самое серьезное внимание на данную проблему и совместно с палатой "Атамекен" разобраться по каждой такой ситуации и предложить конкретные решения для их исправления", - поручил Токаев.

Президент также рассказал, как, по его мнению, должна быть выстроена работа НПП "Атамекен".

"Доля малых компаний в структуре отечественного бизнеса сегодня составляет более 90%.

При реформировании палаты следует сфокусировать ее функционал именно на поддержке, защите и развитие малого бизнеса. При этом малый бизнес следует освободить от обязательных членских взносов", - указал Токаев.

Напомним, что сегодня во время расширенного заседания правительства президент заявил, что январские события в корне изменили жизнь казахстанцев.

Также Токаев поручил "оживить алматинский дух и вернуть хорошее настроение жителям".

Кроме того, глава государства высказался о доходах населения, а также заявил, что стране "позарез нужна атомная электроэнергия".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1955057-tokaev-dengi-kotorye-kazahstantsy-mogli-by-tratit-na-sebya-utekayut-v-karmany-posrednikov/