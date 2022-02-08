"Увеличивается доля погрязших в долгах людей и бедных": Токаев о доходах населения

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

На расширенном онлайн-заседании правительства Касым-Жомарт Токаев высказался о доходах казахстанцев. Глава государства считает, что нужно увеличить доходы населения, передает корреспондент NUR.KZ.

"Необходимо увеличить доходы населения и сократить разрыв между доходами людей. Доходы – это главный фактор улучшения благосостояния населения и веры в будущее. К сожалению, в последнее время доходы населения увеличились не за счет улучшения экономики, а социальных трансфертов", - считает президент.

Он отметил, что трудовые доходы населения сократились.

"Немало людей, которые живут только за счет социальных пособий и пенсии. За пять лет в общих доходах населения доля трудовых доходов сократилась с 80% до 67%. А социальные трансферты выросли с 17% до 29%. Из этого выходит, что доходы населения зависят не от получаемых зарплат, а от трат бюджета", - заявил Токаев.

Он подчеркнул, что в Казахстане увеличивается доля людей, погрязших в долгах и бедных.

"Увеличивается доля людей, погрязших в долгах и бедных. На сегодня доходы около 1 млн человек не доходят даже до уровня минимального прожиточного минимума. Это худший показатель за последние десять лет. Несмотря на это, правительство отчитывается о том, что растут размеры средней зарплаты. Это – иллюзия", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, что сегодня на расширенном онлайн-заседании правительства Касым-Жомарт Токаев высказался касательно работы фонда "Самрук-Казына".

Также главе государства сообщили, что ставки по утильсбору снизят в Казахстане.

Глава Нацбанка рассказал Касым-Жомарту Токаеву о пилотном проекте цифрового тенге: в 2022 году будет выработана его итоговая модель, также планируется запустить национальную платежную систему.

Кроме того, премьер-министр Алихан Смаилов заявил о заморозке цен на газ в Казахстане до 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1955132-uvelichivaetsya-dolya-pogryazshih-v-dolgah-lyudey-i-bednyh-tokaev-o-dohodah-naseleniya/