Токаев: Нужно оживить алматинский дух и вернуть хорошее настроение жителям

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

На расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев заявил, что Алматы – особый город Казахстана, а новому акиму города предстоит вернуть "алматинский дух" и хорошее настроение горожан, передает корреспондент NUR.KZ.

"Перед вами стоят очень большие сложные задачи. Алматы – для нас особый город, нужно обратить серьезнейшее внимание на решение социальных вопросов в целом, нужно оживить настоящий алматинский дух и, конечно же, вернуть хорошее настроение жителям", - заявил Токаев.

Акиму Ерболату Досаеву президент сообщил, что приедет в Алматы в начале марта.

"Конкретные вопросы мы будем обсуждать в ходе предстоящей поездки в Алматы в начале марта.

Там действительно есть проблемы – ими занимался Бакытжан Сагинтаев, где-то успел продвинуться вперед, где-то по разным причинам не успел, не решил. Как бы то ни было, направление взято правильно - нужно двигаться именно в этом направлении.

Я думаю, что вам предстоит тесно работать с общественностью Алматы. Еще раз повторяю, что мы должны конфликтные вопросы обсудить в рабочей поездке", - сказал Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1955127-tokaev-posetit-almaty-v-nachale-marta/