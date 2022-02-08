Глава фонда "Самрук-Казына" пообещал Токаеву продолжать сокращать работников

Алмасадам Саткалиев. Фото: sk.kz

Глава фонда "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев на расширенном заседании правительства рассказал, как совершенствуется деятельность фонда, передает корреспондент NUR.KZ.

Саткалиев напомнил, что к этому часу от занимаемых должностей освободили руководителей, курирующих вопросы закупок.

"Освобождены 55 человек, в соответствии с законодательством эта работа продолжается", - отметил он.

Параллельно, по словам главы фонда, внесены изменения в правила подбора и найма персонала, которые создают естественную минимизацию рисков коррупционных проявлений.

В частности, будут проведены проверки комплаенс, всех кандидатов, психологический профайлинг, ежегодная ротация сотрудников, проверка на полиграфе.

"Мы продолжим работу по IPO и SPO наших портфельных компаний. Мы понимаем, что сейчас на финансовых рынках сложилась некоторая неопределенность. Существуют различные прогнозы инвестиционных аналитиков по продолжительности инвестиционного цикла роста экономики.

В этой связи мы исходим из парадигмы абсолютной готовности наших компаний по IPO в частности КМГ и Air Astana и выход на IPO, как только будет инвестиционное благоприятное окно. Будет продолжена приватизация наших активов", - сообщил глава фонда "Самрук-Казына".

Далее, как указал Саткалиев, планируется утвердить совместно с правительством критерии по соответствию компаний требованиям вывода в конкурентную среду.

"Общий эффект, как мы ожидаем - порядка 500 миллиардов тенге будет направлено в Нацфонд в 2022-2025 годах", - резюмировал спикер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1955055-glava-fonda-samruk-kazyna-poobeschal-tokaevu-prodolzhat-sokraschat-rabotnikov/