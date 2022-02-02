Токаев поблагодарил Байбека за работу на посту первого зампреда Nur Otan

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Бауыржану Байбеку за многолетнюю работу на посту первого заместителя председателя партии Nur Otan. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали на своей странице в Facebook.

28 января на внеочередном съезде Nur Otan президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был избран новым председателем партии.

Говоря о будущем партии, Токаев заявил о необходимости пересмотреть организационную структуру партии – в частности убрать должность первого заместителя председателя. Этот пост с июня 2019 года занимал Бауыржан Байбек.

Кроме того, по мнению президента, Nur Otan нуждается не просто в "косметической перезагрузке", а в тотальной перестройке всей работы. Помимо прочего, партия должна разработать новую стратегию борьбы с коррупцией.

Отметим, что накануне был утвержден новый состав бюро политического совета партии, а несколько дней назад был обновлен и состав самого политического совета Nur Otan.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1954157-tokaev-poblagodaril-baybeka-za-rabotu-na-postu-pervogo-zampreda-nur-otan/