Утвержден новый состав бюро политсовета Nur Otan

Постановлением политического совета партии утвержден новый состав бюро политического совета Nur Otan. Новый его состав опубликован на официальном сайте партии.
На сегодня бюро политсовета Nur Otan выглядит следующим образом:
- Токаев Касым-Жомарт Кемелевич - президент Республики Казахстан, председатель партии;
- Ашимбаев Маулен Сагатханулы - председатель сената парламента;
- Кошанов Ерлан Жаканович - руководитель Администрации президента РК;
- Саиров Ерлан Бияхметович - депутат мажилиса парламента;
- Кыдырали Дархан Куандыкович - председатель правления АО "Республиканская газета "Егемен Қазақстан";
- Урисбаев Аббат Жангирханович - депутат маслихата Мангистауской области;
- Калтаева Ляззат Молдабековна - депутат сената парламента;
- Зенченко Геннадий Геннадьевич - директор КТ "Зенченко и К";
- Паули Элина Сергеевна - заместитель директора Научно-исследовательского центра "Молодежь".
Бюро политического совета - руководящий орган партии, который руководит работой партии в период между съездами и заседаниями политсовета, а также обеспечивает исполнение решений съезда, председателя партии и политсовета.
Кроме того, бюро политсовета:
- определяет очередность распределения депутатских мандатов среди включенных в партийный список кандидатов в депутаты мажилиса парламента;
- заслушивает отчеты руководителей филиалов партии, руководителя и членов депутатской фракции в мажилисе, членов партии - депутатов сената парламента;
- выражает позицию партии по общественным отношениям;
- рассматривает и вносит от имени политического совета партии политические заявления и обращения;
- определяет порядок формирования партийного кадрового резерва для выдвижения кандидатов в политсоветы партии и ее филиалов, на должности политических государственных служащих, а также в депутаты высшего или местного представительного органа;
- рекомендует кандидатуры на награждение государственными наградами, почетными званиями, утверждает порядок награждения партийными наградами;
- рассматривает вопрос прекращения членства в партии депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан, а также их апелляцию на принятое решение и т.д.
Ранее был опубликован список членов нового состава политического совета партии.
Напомним, 28 января состоялся внеочередной съезд партии Nur Otan, в ходе которого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был избран председателем партии.
В ходе своего выступления глава государства рассказал, как будет перестроена работа партии. Кроме того, Токаев отметил, что партии предстоит разработать новую антикоррупционную стратегию.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1953940-utverzhden-novyy-sostav-byuro-politsoveta-nur-otan/