Утвержден новый состав политсовета партии Nur Otan

Иллюстративное фото: пресс-служба партии Nur Otan

На официальном сайте Nur Otan появился список членов нового состава политического совета партии.

Уточняется, что из 389 делегатов за изменения в состав политического совета проголосовали 389 человек. В него пропорционально количеству членов партии вошли представители всех регионов страны.

В сообщении подчеркивается, что высший представительный орган партии обновился на 55%.

Представленность женщин выросла до 33,7%. Доля молодежи до 35 лет увеличилась в 6 раз, до 13%. Средний возраст снизился на 4 года, составив 47 лет. Количество госслужащих сократилось на треть. В составе политического совета значительно увеличилась представленность гражданского сектора. Представителей сферы образования стало в 2 раза больше (10%). Доля НПО и СМИ увеличилась более чем в 2 раза, до 15,2%.

Ознакомиться с новым списком членов политического совета партии можно здесь.

Напомним, что сегодня состоялся внеочередной съезд партии Nur Otan, в ходе которого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был избран председателем партии.

Сразу после этого глава государства заявил, что принимает руководство партией. Также глава государства рассказал, как будет перестроена работа партии Nur Otan.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1953544-utverzhden-novyy-sostav-politsoveta-partii-nur-otan/