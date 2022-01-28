Реакция Запада на события в Казахстане возмутила генконсула России

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Генеральный консул России в Алматы Евгений Бобров возмущен тем, что «коллективный Запад» подверг критике Казахстан за силовое пресечение действий бандитов и террористов, называя действия республики «недемократичными», передает РИА Новости.

Депутаты Европарламента большинством голосов 20 января приняли резолюцию по ситуации с защитой прав человека в Казахстане в связи с недавними протестами и беспорядками, в которой призывают инициировать международное расследование, а также ввести санкции в отношении казахстанских чиновников в рамках режима ЕС за серьезные нарушения в области прав человека.

«Сегодня уже очевидно, что произошедшее в Казахстане было тщательно спланированной операцией. Благодаря действиям силовых структур, правоохранительных органов, миротворцев эти планы были сорваны. А кому не понравилось, что эти планы были сорваны? Кто начал выступать по телевидению и заявлять, что не нужно было применять силу и пресекать, мол, это не демократично? Я говорю про коллективный Запад», - отметил генконсул в интервью РИА Новости.

Собеседник информагентства считает, что вместо защиты террористов было бы целесообразнее объединить усилия мирового сообщества в борьбе с общими вызовами и угрозами.

«Как можно защищать головорезов, причем в прямом смысле этого слова, которые усекали головы у сотрудников правоохранительных органов? Это же чудовищно! Очень жалко, что это происходит в то время, когда миру нужно объединиться в борьбе с общими вызовами нашей цивилизации», - подчеркнул дипломат.

Комментируя информацию о том, что среди террористов, предположительно, были граждане разных стран и различных национальностей, он заявил, что у террористов «нет ни национальности, ни вероисповедания».

«Это отступники от цивилизации. Не важно, из какой страны он приехал, или где его завербовали. Он уже стоит на другой стороне правового поля, поэтому я абсолютно убежден, что силовое пресечение их действий было абсолютно правильным решением», - сказал Бобров.

По мнению собеседника информагентства, теперь соответствующим органам предстоит большая аналитическая работа по поиску оставшихся и затаившихся преступников, по отслеживанию их связей и контактов, нужно раскрутить все цепочки, в том числе финансовые.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1953496-reaktsiya-zapada-na-sobytiya-v-kazahstane-vozmutila-genkonsula-rossii/