Начался внеочередной съезд партии Nur Otan

Фото: Nur Otan

Начал работу внеочередной XXI Съезд партии Nur Otan, в котором в онлайн-формате принимают участие 389 делегатов со всех регионов страны. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте пресс-службы Акорды.

В режиме видеоконференцсвязи в съезде участвуют руководство страны, члены политического совета, представители региональных филиалов, депутаты и члены правительства.

Согласно утвержденной повестке, будут рассмотрены три вопроса:

Об избрании Председателя партии; О внесении изменений и дополнений в Устав; О внесении изменений в состав Политического совета.

С учетом ограничительных мер мероприятие проходит в онлайн-формате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1953409-nachalsya-vneocherednoy-sezd-partii-nur-otan/