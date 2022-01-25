Токаев: Китайский экспресс набрал невиданную скорость

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев на онлайн-совещании "Центральная Азия – КНР" отметил заслуги Китая, заявив, что "китайский экспресс набрал невиданную скорость", передает корреспондент NUR.KZ.

Токаев заявил, что Казахстан дорожит "столь успешным опытом добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества".

"Под вашим авторитетным и эффективным руководством, уважаемый председатель Си Цзиньпин, Китайская народная Республика добилась впечатляющих успехов в своем развитии. Безоговорочно побеждена абсолютная бедность. Совершен потрясающий рывок в экономике, на высочайший уровень вышла наука. Сегодня Китай по достоинству входит в группу мировых лидеров по всем ключевым показателям прогресса", - сказал глава Казахстана.

Он добавил, что китайский экспресс набрал невиданную скорость, уверенно ведя за собой не только отдельные страны, но и целые регионы – к их числу относятся и государства Центральной Азии.

"Китайский экспресс набрал невиданную скорость. Сегодня двусторонний товарооборот достигает все новых рекордных отметок. По итогам 11 месяцев прошлого года этот показатель вырос до 17 миллиардов долларов. Из 40 миллиардов долларов китайских инвестиций в государства Центральной Азии половина приходится на Казахстан", - сказал Токаев.

Также Токаев сегодня заявил, что тема терроризма обрела особое значение для его страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1952903-tokaev-kitayskiy-ekspress-nabral-nevidannuyu-skorost/