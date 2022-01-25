Токаев: Импорт в Казахстан и транзит в третьи страны не пострадает

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Касым-Жомарт Токаев на онлайн-совещании "Центральная Азия – КНР" высказался о товарообороте Казахстана с другими странами в свете январских событий в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава государства, ссылаясь на данные китайских партнеров, сообщил, что за последние 30 лет объем торговли между Китаем и Центральной Азией вырос более чем в 100 раз.

"Это далеко не предел. Необходимо предпринять энергичные усилия по дальнейшему наращиванию торгово-экономического сотрудничества.

Эта задача предполагает диверсификацию структуры товарооборота в устранении барьеров, наведении порядка в таможенных делах и внедрении инновационных решений.

Казахстан в состоянии нарастить экспортные поставки в Китай по 135 позициям, в том числе по органической сельхозпродукции и продовольствию на более чем 1 млрд долларов.

В этой связи для выработки совместных подходов по вопросам торговой и транспортной взаимосвязанности предлагаю запустить механизм министерских консультаций – Центральная Азия плюс Китай", - предложил глава государства.

Из 40 миллиардов долларов китайских инвестиций в государства Центральной Азии, половина, подчеркнул Токаев, приходится на Казахстан.

"Это тоже очень показательная цифра. Поэтому вполне закономерно, что наша страна стала крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Китая в регионе. Мы намерены и дальше всячески поддерживать иностранных инвесторов, включая наших китайских партнеров.

Сейчас правительство Казахстана разрабатывает новую инвестиционную политику, нацеленную на создание более благоприятных условий для инвесторов. Такая политика является неотъемлемой частью нового экономического курса Казахстана", - добавил он.

Указал он и на важность продолжать диверсификацию транзитно-транспортных маршрутов и внедрение интегрированных логистических решений, в том числе через запуск новых сухопутных коридоров.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что со своей стороны Казахстан до 2025 года планирует инвестировать на эти цели 20 млрд долларов.

"Это, безусловно, расширит транзитные потоки из Китая, а также удовлетворит растущие потребности стран региона.

В целом, по оценке Всемирного банка, развитие транспортных коммуникаций в Центральной Азии может обеспечить рост валового внутреннего продукта пяти государств на уровне 15%.

Это колоссальный резерв, который нам нужно, конечно же, задействовать. Мы открыты для любых рациональных предложений в данном направлении", - указал президент.

Глава государства также сообщил, что власти Казахстана продолжат создавать инфраструктуру в приграничных зонах, включающую оптово-распределительные и агрологистические центры. Все эти меры уже благоприятно влияют на рост внутрирегиональной торговли.

"Импорт в Казахстан и транзит в третьи страны ни в коей мере не пострадает. Соответствующее поручение я дал правительству и правоохранительным органам…

Мы начали решительную работу по наведению порядка на таможенной границе, в том числе ведем борьбу с недобросовестными предпринимателями, которые внедряли незаконные схемы и ставили всяческие барьеры для бизнеса.

Уверен, результаты борьбы с такими противоправными действиями не за горами", - заверил глава государства.

Напомним, что в рамках сегодняшнего онлайн-совещания Токаев также высказался о борьбе с терроризмом, отметив, что этот вопрос "обретает особое значение" и для Казахстана.

Кроме того, президент отметил заслуги Китая, заявив, что "Китайский "экспресс набрал невиданную скорость.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1952885-tokaev-import-v-kazahstan-i-tranzit-v-treti-strany-ne-postradaet/