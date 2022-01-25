Токаев о борьбе с терроризмом: Эта тема обретает особое значение и для моей страны

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев на онлайн-совещании "Центральная Азия – КНР" заявил, что казахстанцы с благодарностью восприняли поддержку со стороны Китая и стран Центральной Азии в дни, когда в стране шли беспорядки, передает корреспондент NUR.KZ.

Токаев заявил, что Китай, как постоянный член совета безопасности ООН, играет важную роль в деле укрепления мира, стабильности и прогресса в Евразийском пространстве.

"Особенно это касается борьбы против терроризма, экстремизма и транснациональной преступности. Данная тема сейчас обретает особое значение и для моей страны", - заявил глава Казахстана.

Токаев добавил, что казахстанцы с благодарностью восприняли поддержку других стран – в том числе и Китая.

"Как вам известно, в первые дни января Казахстан столкнулся с беспрецедентной по своей дерзости, жестокости, агрессии от террористов и боевиков. Казахстанцы с благодарностью восприняли поддержку со стороны Китая и братских стран Центральной Азии.

Как государство, так и нация мы извлекли из этих трагических событий необходимые уроки и, безусловно, быстро восстановимся. Сейчас энергично работаем над переформатированием и реформами государственного управления, системы национальной безопасности и экономической политики. Таким образом, мы начали строительство нового Казахстана", - заявил Токаев.

Напомним, 10 января в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ближайшее время власти предоставят на суд мировой общественности дополнительные доказательства подготовки проведения террористической агрессии против Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1952891-tokaev-o-borbe-s-terrorizmom-eta-tema-obretaet-osoboe-znachenie-i-dlya-moey-strany/