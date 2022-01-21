"Развести драчунов по углам": Токаев заявил об интригах госорганов, тормозящих цифровизацию

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Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с казахстанским бизнесом заявил, что тотальную цифровизацию всех данных и функций в стране тормозят интриги между госорганами – каждый из них хочет владеть эксклюзивными данными, передает корреспондент NUR.KZ.

"Тотальная цифровизация данных и функций. Здесь работа тормозится интригами между госорганами. Каждый стремится эксклюзивно владеть какими-то данными.

В итоге каждый госорган обладает своим ведомственным досье, и его данные разнятся с данными других ведомств", - заявил Токаев.

Он добавил, что премьер-министру нужно срочно заняться этим вопросом.

"Развести драчунов по углам ринга и построить единую систему. Нужен законодательный запрет на требование и самостоятельный сбор госорганами информации, которая уже имеется у других госорганов", - сказал президент.

Напомним, ранее глава государства во время встречи с представителями бизнеса в Нур-Султане высказался о проблемах в секторе госзакупок и дал месяц на то, чтобы разобраться с ними.

Также Токаев заявил, что бизнес и власть несут солидарную ответственность за будущее Казахстана.

Президент предложил смягчить правила карантина для бизнеса из-за "омикрона".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1952356-razvesti-drachunov-po-uglam-tokaev-zayavil-ob-intrigah-gosorganov-tormozyaschih-tsifrovizatsiyu/