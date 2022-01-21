Токаев: Бизнес и власть несут солидарную ответственность за будущее Казахстана

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с казахстанскими бизнесменами заявил, что государство готово повысить гарантии защиты частной собственности, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава государства отметил, что экономическая реформа, проводимая в стране, не преследует цель отнять и распределить.

"Это было бы глупо, безответственно. Задача состоит в том, чтобы привлечь вас, национальную буржуазию, к самому ответственному участию в трансформации социально-экономической модели страны.

В ответ на инвестиции в производство, создание качественных рабочих мест и рост экспортного потенциала государство готово повысить гарантии защиты частной собственности, обеспечить стабильность и предсказуемость государственного регулирования, защитить конкуренцию от вмешательства адмресурса, коррупции и фаворитизма.

Конкретные меры правительство и бизнес должны вырабатывать вместе", - добавил Токаев.

Лейтмотивом этой работы, по его словам, должно стать понимание того, что и бизнес и власть несут солидарную ответственность за будущее страны, за Новый Казахстан.

Напомним, что сегодня Токаев говорил о необходимости инвестировать средства в отечественную экономику. Кроме того, президент заявил, что бизнес в стране "проплывает" мимо казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1952342-tokaev-biznes-i-vlast-nesut-solidarnuyu-otvetstvennost-za-buduschee-kazahstana/