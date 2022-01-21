"Были вооружены до зубов": врачи о нападении на кардиоцентр в Алматы

Алмат Кодасбаев. Кадр из сюжета: almaty.tv

Сотрудники кардиологического центра в Алматы рассказали, как им удалось отстоять больницу во время беспорядков - 5 января вооруженная толпа пыталась захватить медучреждение.

Как рассказали сами врачи телеканалу "Алматы", они пошли на переговоры с террористами и помогли их раненым подельникам.

Вспоминая страшные события, врачи центра отмечают, что в тот день ничего не предвещало беды. В учреждении находилось примерно 130 пациентов, некоторые из них готовились к операциям. В какой-то момент бесчинствующая толпа, которая шла по улице Толе би, ворвалась в здание больницы. Их главной целью было завербовать врачей на свою сторону.

"Ближе к ночи на территорию больницы вошли несколько автомобилей без номеров. Все они были вооружены до зубов и требовали оказать медпомощь раненым, оказывали давление на врачей. Пытались увезти с собой кареты скорой помощи. Но мы им объяснили, что это больница и мы им еще пригодимся", - рассказывает директор кардиологического центра города Алмат Кодасбаев.

"Во время моего дежурства несколько мужчин ворвались в наше здание. Они приставили оружие к моей голове и начали угрожать, что пристрелят. Было очень непросто, но я сказал, что я ни в чем не виноват и пытался их успокоить", - делится дежурный врач приемного покоя городского центра кардиологии Алмас Темирбаев.

Учитывая тяжелое состояние многих раненых, врачи центра перевели их в городскую больницу скорой неотложной помощи. Террористы не шли на контакт и не раскрывали своих имен. Вели себя крайне агрессивно и угрожали сотрудникам, рассказывает директор центра. Тем не менее, сотрудники центра оказывали медпомощь каждому, кто в ней нуждался.

"Протестующие не смотрели, что это больница. Они крушили, ломали двери и окна, стреляли. В здании шла ожесточенная стрельба. Это длилось с 5 по 6 января. Несмотря на риски, наши врачи продолжили работать и ухаживать за пациентами. Не жалея сил мы попытались помочь каждому раненому", - отметил Алмат Кодасбаев.

Сейчас кардиоцентр вернулся к работе в штатном режиме, а о пережитом ужасе напоминают лишь многочисленные пулевые отверстия на окнах палат.

Ранее о работе во время беспорядков рассказали врачи больницы скорой неотложной помощи Алматы. Провести несколько дней в осаде пришлось медикам городской клинической больницы №1 и врачам из городской клинической больницы №7.

Штурму подвергся департамент полиции Алматы - ранее глава ДП Таймерденов рассказал об атаках на здание правоохранителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1952250-byli-vooruzheny-do-zubov-vrachi-o-napadenii-na-kardiotsentr-v-almaty/