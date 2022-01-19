Как координировались боевики в Казахстане, рассказал госсекретарь

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин дал интервью телеканалу "Хабар 24", в котором рассказал об участии радикальных организаций в трагических событиях.

Как отметил Карин, погромы, нападение на полицию, больницы, на мирных граждан, захват административных зданий - это все говорит о том, что в событиях участвовали радикалы.

"Я читал некоторые комментарии: якобы, если бы это были террористические акты, то приверженцы какой идеологии это совершали. Как эксперт я повторюсь, что, к сожалению, идеология вторична. Терроризм не надо рассматривать как систему каких-то убеждений или идеологических ценностей. Терроризм - это стратегия и тактика устрашения и запугивания населения", - считает Карин.

Он добавил, что такие действия должны жестко осуждаться не только государством, но и самим обществом.

Говоря об участии иностранных граждан в беспорядках в Казахстане, Карин отметил, что спецслужбами уже установлено, что в 20-х числах декабря одновременно на территорию страны прибыли группы иностранных граждан, которые 7-8 января пытались покинуть Казахстан через разные маршруты.

"Спецслужбами установлены факты участия в последних событиях членов ряда радикальных и экстремистских организаций, которые действовали внутри нашей страны. Еще один момент - была попытка казахстанскими радикалами в зарубежных террористических организациях использовать данные события для развязывания новых атак. Эти попытки были своевременно пресечены нашими спецслужбами", - проинформировал госсекретарь.

Сейчас продолжается работа по установлению и задержанию данных лиц.

Карин напомнил также, что в ряде регионов продолжаются антитеррористические операции, несмотря на снятие режима ЧП и отмену комендантского часа.

В завершение госсекретарь добавил, что среди организаторов массовых беспорядков была также организация, признанная в Казахстане судом экстремисткой.

"Она провоцировала эти преступления, беспорядки, открыто подстрекала к насильственным действиям по захвату административных зданий. Именно через чаты этой организации распространялись конкретные указания, инструкции по захвату зданий, по блокировке дорог", - добавил Карин.

Хронологию беспорядков в стране, ранее представленную главой МВД, можно прочитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951839-kak-koordinirovalis-boeviki-v-kazahstane-rasskazal-gossekretar/