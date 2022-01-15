Асхат Хасенов. Фото: primeminister.kz

Асхат Хасенов назначен вице-министром энергетики Казахстана. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Хасенов Асхат Галимович назначен на должность вице-министра энергетики Республики Казахстан", – говорится в сообщении пресс-службы премьера.

Асхат Хасенов родился в 1983 году в Жамбылской области.

Окончил Казахский национальный технический университет имени К. И. Сатпаева, университет международного бизнеса.

Трудовую деятельность начал в 2005 году оператором цеха добычи нефти и газа АО "Тургай Петролеум".

С 2006 по 2010 год – ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела разработок месторождений, заместитель директора департамента, директор департамента технического регулирования, вице-президент АО "Главное диспетчерское управление нефтяной и газовой промышленности".

С 2010 по 2011 год – главный эксперт, начальник Управления мониторинга и анализа государственного контроля Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий.

С 2011 по 2014 год – начальник Управления государственной инспекции и выдачи разрешений Комитета государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа РК.

С 2014 по 2019 год – директор Департамента развития нефтегазохимической промышленности и технического регулирования Министерства энергетики РК.

С 2019 года по настоящее время работал в структуре АО "Казмунайгаз".

Ранее стало известно, что Жумабай Карагаев освобожден от должности вице-министра энергетики Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1951305-ashat-hasenov-naznachen-vitse-ministrom-energetiki/