Гибель россиянки в Таразе: озвучены новые подробности

Мария Ким. Фото: t.me/breakingmash

В полиции Жамбылской области озвучили подробности гибели гражданки России во время недавних беспорядков в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП.

Смерть россиянки Марии Ким мы освещали накануне. В посольстве Казахстана в России тогда рассказали, что случай произошел в разгар погромов в Таразе, 6-го числа, в тот момент, когда женщина покидала место работы. Сообщалось, что погибла она от рук бандитов.

Департамент полиции Жамбылской области предоставил корреспонденту NUR.KZ новые подробности инцидента.

"Погибшая Мария Ким, 1995 года рождения, действительно была гражданкой РФ, на территории Казахстана проживала на основании вида на жительство.

Она погибла от огнестрельного ранения во время массовых беспорядков, когда собравшиеся вооруженные лица начали стрелять. Указанная в публикациях СМИ информация о ножевых ранениях не соответствует действительности (по информации ряда российских СМИ, ей нанесли 7 ножевых ранений – прим. ред.)", – говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы.

Между тем кафе Discovery, где работала погибшая в Казахстане россиянка Мария Ким, опубликовало видео последних часов ее жизни. Оно появилось в Telegram-канале Mash.

Представители заведения утверждают, что вечером, когда произошла трагедия, сотрудников развозили по домам на машине.

"В 18:54 Мария села на переднее сиденье нашего автомобиля Largus, который развозил персонал в этот вечер. Около 23:00 мы узнали, что случилась беда – и Мария в реанимации", – говорится в сообщении представителей кафе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951304-gibel-rossiyanki-v-taraze-vo-vremya-besporyadkov-poyavilis-novye-podrobnosti/