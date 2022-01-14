"Блокировали дороги и стреляли": фото поврежденной техники показал спецназ Нацгвардии

Фото: Нацгвардия РК

Применяя специальные средства и новые тактические маневры на специальной технике в ходе массовых беспорядков, военнослужащие спецподразделения "Бүркіт" не дали возможности бесчинствующей толпе достичь своих целей. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной гвардии РК, передает корреспондент NUR.KZ.

В Шымкенте в ночь с 5 на 6 января подразделение специального назначения воинской части 6506 Нацгвардии вместе с полицейскими ликвидировало массовые беспорядки бесчинствующей организованной толпы.

Фото: Нацгвардия РК

Как отмечают в ведомстве, в ходе прямых столкновений со стороны протестующих применялись огнестрельное оружие, зажигательные смеси, подручные материалы, камни.

Фото: Нацгвардия РК

"Также правонарушители переворачивали автомашины, блокировали дороги, стреляли в спецмашины. Об этом свидетельствуют следы от пуль на стеклах. Численное преимущество было на стороне дебоширов - порядка один к 50", - сообщили в пресс-службе.

Фото: Нацгвардия РК

В Нацгвардии пояснили, что в течение 9 часов прямых столкновений с разъяренной толпой специальный отряд стоял до последнего плечом к плечу с офицерами, военнослужащими по контракту и солдатами срочной службы в/ч 6506.

Фото: Нацгвардия РК

Благодаря уверенным и профессиональным действиям гвардейцы не давали террористам перегруппироваться и нападать на личный состав сводно-тактической группы.

Фото: Нацгвардия РК

Напомним, ранее молодой офицер из нашумевшего видео рассказал о попытке митингующих в Актобе переманить его на свою сторону.

Еще один боец поделился, что в Шымкенте люди с оружием забирали у них каски и щиты, толпой нападая на одного.

Фото: Нацгвардия РК

Фото: Нацгвардия РК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951271-blokirovali-dorogi-i-strelyali-foto-povrezhdennoy-tehniki-pokazal-spetsnaz-natsgvardii/