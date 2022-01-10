Агрессивная толпа избила заместителя акима Алматинской области

Ляззат Турлашов. Фото: акимат Алматинской области

5 января во время беспорядков пострадал заместитель акима Алматинской области Ляззат Турлашов, который в настоящее время находится в больнице, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на советника главы региона Галымурата Жукела.

По словам советника акима Алматинской области, Ляззат Турлашов вышел к собравшимся, чтобы ответить на интересующие их вопросы. Однако его не стали слушать, а начали избивать.

"Это была агрессивная толпа, которая была настроена на свержение власти и конституционного строя. Они не стали его слушать и начали избивать. К счастью, его удалось отбить. Сейчас он в порядке", - сообщил Галымурат Жукел.

Пострадавший чиновник проходит курс лечения в больнице, его состояние стабильное, жизненно важные органы не задеты.

Советник главы региона заметил, что аким Алматинской области Канат Бозумбаев выходил к демонстрантам днем ранее. Людям предложили создать инициативную группу для переговоров в составе 20 человек, но они отказались.

"Турлашов вышел именно в тот момент, когда толпа уже целенаправленно шла к областному акимату. Его схватили, он получил телесные повреждения. Акимат подожгли, здание сгорело частично", - рассказал Галымурат Жукел.

Сейчас сотрудники администрации передислоцировались в другой офис.

Напомним, в Талдыкоргане также была предпринята попытка вооруженного захвата следственного изолятора, но ее удалось отразить. Погиб прапорщик юстиции Ербол Ержанов.

В Алматинской области был введен "красный" уровень террористической угрозы.

Ранее стало известно, что аким Алматы Бакытжан Сагинтаев едва не погиб при массовых беспорядках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950295-agressivnaya-tolpa-izbila-zamestitelya-akima-almatinskoy-oblasti/