"Была полная неразбериха": рядовой рассказал о штурме акимата в Актобе

Василий Ларичев. Кадр из видео: 24.kz

Рядовой Василий Ларичев был в числе тех, кто обеспечивал правопорядок возле областного акимата в Актобе. Он поделился своими воспоминаниями, передает "Хабар 24".

В Актобе в больницу во время беспорядков доставили 50 пострадавших, 15 из них госпитализировали. Среди получивших травмы четверо полицейских и военнослужащих.

Военнослужащий Василий Ларичев был в числе тех, кто обеспечивал порядок возле областного акимата. Он родом из Алматинской области, служит в местной воинской части больше полугода.

Рассказывает, что в какой-то момент участники беспорядков прорвали оцепление и ворвались в здание. Во время столкновений рядовой получил сотрясение головного мозга.

"Там была полная неразбериха. Видимости как таковой, можно сказать, не было. В нас обратно кидали газовые шашки. Дымовая завеса таким образом образовалась. Мне что-то по голове прилетело. И я начал терять равновесие, меня начало уносить вправо", - вспомнил рядовой Василий Ларичев.

Полицейский Жаслан Жексенбаев в результате массовых беспорядков получил дробовые ранения бедра, кисти рук и лишился двух пальцев на ноге. Сейчас майор идет на поправку.

"Взорвалось возле ноги что-то, не знаю, что. Потом оказался в больнице. Сейчас нормально. Через пару дней, может быть, мне сказали, на костылях буду ходить", - поделился начальник МПС управления полиции Актобе Жаслан Жексенбаев.

Во время спецоперации по зачистке площади перед областным акиматом в правоохранительные органы доставили около двухсот человек. Сейчас стражи порядка продолжают выявлять провокаторов и зачинщиков беспорядков.

"Все, кто принимал участие в этом несанкционированном мероприятии, преступили закон в той или иной степени. Все это переросло в массовые беспорядки с применением оружия, метанием камней. В руках у так называемых демонстрантов находилась арматура. Полученные ранения говорят о том, что применяли огнестрельное оружие", - отметил аким Актюбинской области Ондасын Уразалин.

Сейчас ситуация в регионе стабильная. Однако площадь возле областного акимата все еще оцеплена.

Напомним, сотни протестующих собрались на площади в Актобе. 5 января они начали штурмовать областной акимат. Ранее сообщалось, что были задержаны 11 организаторов и зачинщиков беспорядков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950220-byla-polnaya-nerazberiha-ryadovoy-rasskazal-o-shturme-akimata-v-aktobe/