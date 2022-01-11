Подсчитан предварительный ущерб от погромов в Жамбылской области

Тараз. Фото: NUR.KZ

Акимат Жамбылской области на своем официальном сайте опубликовал оперативную информацию по ситуации в регионе по состоянию на 11 января 2022 года.

В ведомстве отметили, что в Жамбылской области ситуация стабильная.

В Таразе более 200 сотрудников правоохранительных органов получили различные телесные повреждения.

Всего в массовых беспорядках участвовали около 2000 человек.

287 человек получили различные телесные повреждения, 42 - госпитализированы. Большая часть участников беспорядков - молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет.

В результате оперативных действий задержаны 295 подозреваемых, 19 арестованы по решению суда, возбуждены уголовные дела.

У задержанных изъято 84 единицы оружия. В отношении 114 возбуждены административные дела (108 лиц арестованы на 15 суток, 3 оштрафованы, 3 получили предупреждение).

Пострадали 6 государственных зданий (аппарата акима области, филиала партии Nur Otan, департамента полиции, 3 городских отделов полиции), 149 служебных автомобилей, 4 объекта бизнеса.

Для оценки ущерба создана специальная комиссия.

По предварительным подсчетам, общий ущерб составил около 7,6 млрд тенге.

При въезде и выезде из города машины и документы проверяют на блокпостах. По области действуют 29 блокпостов, 10 из них - в Таразе.

Продолжаются операции по выявлению и задержанию членов вооруженных группировок.

Напомним, ранее стало известно, что в Таразе предотвращены террористические акты, убиты около 10 вооруженных преступников, 269 провокаторов задержаны. Всего погибли 15 человек, из них 2 - сотрудники правоохранительных органов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950499-podschitan-predvaritelnyy-uscherb-ot-pogromov-v-zhambylskoy-oblasti/